Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a venit cu noi idei de afaceri pentru Nicole Kidman. Actrița se pregatește sa inceapa filmarile pentru seria de televiziune „Roar”, intre timp iși sporește averea in domeniul imobiliarelor. Tocmai a platit 2,8 milioane de dolari pe un aparatment in Sydney, Australia, țara ei natala. In aceeași…

- Pandemia a dat peste cap clasamentul oraselor de pe glob in care este cel mai bine sa traiesti. Metropolele europene sunt in cadere iar Australia, Japonia si Noua Zeelanda sunt in frunte, pentru ca s-au mișcat rapid cu masurile impotriva COVID-19 și au reușit sa contracareze pandemia. Auckland din Noua…

- Misty și Keo traiesc de aproximativ șapte ani de zile o poveste de iubire. Artista a facut acum dezvaluiri din viața de cuplu, a marturisit cat de multa incredere și cat de mult il iubește pe Keo. Cei doi apar destul de rar in lumina reflectoarelor, Misty a fost cea care s-a dedicat intru totul creșterii…

- Rita Ora are un nou iubit la doar o luna de cand s-a desparțit de regizorul francez Romain Gavras. Se pare ca se iubește cu un alt regizor, cu care și lucreaza acum in Sydney, Australia. Ar fi vorba despre Taika Waititi, cel care a regizat Thor. View this post on Instagram A... View Article

- Numele de domeniu Google Argentina a fost cumparat de un designer de web, in ​​timp ce site-ul a ramas fara alocare in web timp de doua ore, utilizatorii australieni nereușind sa intre pe site-ul de cautare. Designerul din Australia a observat faptul ca nu mai poate accesa Google și a verificat daca…

- Zac Efron (33 de ani) și iubita lui, Vanessa Valladares (25 de ani), s-au desparțit dupa mai puțin de un an de relație. Omul de radio Kyle Sandilands susține ca a vorbit cu actorul și ca acesta a confirmat desparțirea. Actorul Zac Efron și iubita lui, Vanessa Valladares, s-au desparțit Dupa ce The Daily…