Selena Gomez a înregistrat o emisiune culinară în perioada izolării la domiciliu Cantareata si actrita Selena Gomez a inregistrat, in perioada de izolare la domiciliu impusa de noul coronavirus, o emisiune culinara care va debuta pe platforma de streaming HBO Max in data de 13 august, informeaza Reuters.



Pe parcursul a zece episoade, serialul ''Selena + Chef'', realizat fara un scenariu prealabil, aduce in prim-plan bucatari celebri, prezenti de la distanta prin intermediul tehnologiei, care o invata pe Gomez sa gateasca preparate precum omlete sau caracatita.



Emisiunile au fost filmate cu camere video controlate de la distanta si instalate

Sursa articol si foto: agerpres.ro

