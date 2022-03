Stiri pe aceeasi tema

- Alice Cavaleru și Vladimir Draghia trec prin momente dificile și sunt ingrijorați pentru starea de sanatate a fiicei lor, Zora. Micuța lor a facut bronșita și a fost racita de mai bine de o luna. Iata ce a marturisit soția actorului!

- Smiley și Gina Pistol se bucura din plin de minunea din viața lor, micuța Josephine. Fetița a implinit miercuri, 9 martie, un an! Artistul și-a impartașit emoțiile pe rețelele de socializare și s-a aratat recunoscator pentru faptul ca micuța intrat in viața lui. ,,Nu stiu despre altii,dar pentru mine…

- Mara Banica a ajuns acasa alaturi de fiica sa. Proaspata mamica a publicat pe rețelele sociale un vidoclip in care se observa fetița stand in patuțul ei. De asemenea, jurnalista a dezvaluit și nuemele fiicei sale.

- Daria Radionova și Alex Bodi s-au desparțit recent, asta dupa ce afaceristul a inșelat-o pe frumoasa rusoaica cu Ema Uta și au petrecut momente de vis in Bahamas. Daria Radionova a oferit primele declarații in exclusivitate despre o posibila sarcina cu fostul ei iubit. Iata ce a declarat vedeta!

- Jasmine, fiica in varsta de 16 ani a lui Virgil Ianțu, s-a transformat spectaculos in ultimii ani. Tanara calatorește alaturi de familia ei și este pasionata de fotografie. Micuța simpatica s-a transformat intr-o superba domnișoara. Jasmine are o relație foarte buna cu parinții sai și ii insoțește in…

- Decesul lui Ion Dichiseanu a lasat foarte multa durere in urma. Fiica lui, Ioana Dichiseanu, se confrunta cu momente cumplite de cand acesta și-a incheiat socotelile lumești. Simona Florescu a explicat ca tanara nu se poate obișnui ca tatal sau a murit. Prin ce trece Ioana Dichiseanu dupa moartea tatalui…

- Alex Bodi și Daria Radionova au lasat Londra pentru peisajele montane dintr-o stațiune de lux din Franța, iar fiica cea mare a afaceristului, Chaqueline, se afla alaturi de ei. Cea care lipsește este micuța Selena, iar echipa Antena Stars a aflat motivul. Se pare ca mama ei, Iulia Salagean nu mai vrea…

- Fiica lui Victor Socaciu a reacționat, in spațiul public, dupa ce tatal ei a murit. Artistul se afla internat in spital de mai mult timp și anunțul a fost facut de fosta lui soție, Marina Almașan. Prezentatoarea a spus ca ii este alaturi fiului sau intr-un moment dificil al vieții sale. Vedeta a vorbit…