Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal cauta variante pentru ca sezonul 2020-2021 sa inceapa și sa se incheie pe teren, in pofida pandemiei de coronavirus. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca barajul pentru menținerea / promovarea in Liga 1 se va desfașura in formatul tur – retur, in datele de 9 și 12 august. In cadrul acestuia se vor intalni ocupanta locului 7 din playout-ul Ligii I și ocupanta locului 3 din playoff-ul Ligii II. Se cunoaște doar o…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ieri datele de start ale noilor ediții ale ligilor a II-a și a III-a. Președintele Razvan Burleanu a admis ca acestea ar putea suferi modificari, in funcție de cum evolueaza pandemia: „Liga a II-a și Liga a III-a ar trebui sa inceapa concomitent, pe 29 ...

- "Inca un jucator dinamovist si un membru al staff-ului medical al echipei au fost confirmati pozitiv la testul Real Time PCR pentru diagnosticarea COVID-19", se arata in comunicatul FC Dinamo.Numarul dinamovistilor confirmati pozitiv la testarile efectuate in ultimele zile a ajuns la 12.Toti…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, miercuri, ca inca un arbitru a fost gasit infectat cu coronavirus in urma testarilor efectuate in ultimele zile, potrivit news.ro.Arbitrul testat pozitiv, al treilea, a fost retras de la delegari.Citește și: Starea de URGENȚA a fost MANA CEREASCA…

- Daca in ceea ce privește țintarul play-off-ului Ligii a II-a, Federația Romana de Fotbal nu s-a putut grabi, in mod obiectiv, fiind obligata sa aștepte informații de la MTS și MS cu privire la evoluția infectarilor cu virusul Covid-19, in ceea ce privește ora de debut a celor trei meciuri/etapa, din…

- Federația Romana de Fotbal a informat, oficial, ca a fost acordata licența de participare pentru ediția viitoare a Ligii I clubului Petrolul Ploiești. Dupa analizarea tuturor documentelor depuse, Comisia pentru Acordarea Licenței Cluburilor a constatat ca sunt indeplinite toate criteriile (sportive,…

- Liga Profestionista de Fotbal a reprogramat meciul CFR Clu -FCSB, din etapa a 3-a a play-off-ului, pentru data de 14 iunie, de la ora 20:00, dar momentan fara ca accesul fanilor sa fie permis. Partida Universitatea Craiova - FC Botosani, din cadrul etapei a 3-a a play-off-ului Ligii…