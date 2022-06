Stiri pe aceeasi tema

- Compania a semnat in anul 2021 si in prima parte a anului 2022 designul interior pentru peste 3.500 de metri patrati de hoteluri si restaurante in Romania. ”Investitia medie in amenajare, la nivelul hotelurilor nou inaugurate in Bucuresti si in alte orase mari ale tarii, este intre 600 – 1.000 euro…

- Compania de Infrastructura a ales constructorul și pentru cei 37 de kilometri de șosea rapida dintre Cornetu și Tigveni din proiectul autostrazii Sibiu-Pitești. Cel mai mare contract de infrastructura din Romania a ajuns pe mana unui constructor italian, care lucreaza deja la tronsonul dinspre Pitești…

- O companie americana pregatește viitorul. Se pare ca start-up-ul va proiecta avioane fara pilot, pentru a reduce costurile, noteaza Euronews. Xwing, o companie nou inființata in Silicon Valley, este specializata in fabricarea de avioane standard capabile sa zboare fara piloți, cu scopul de a eficientiza…

- „In urmatoarea perioada vom aproba in Guvern un ajutor de stat pentru stimularea investitiilor de peste un milion de euro cu impact major in economie. Practic este o schema care continua. Ea a fost reactivata si in felul acesta vom putea ca prin investitiile pe care le faceti dumneavoastra si ceilalti…

- Miercuri, 13 aprilie, prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa, a convocat Colegiul Prefectural cu scopul de infiinta Grupul de lucru pentru turism, care va avea ca obiectiv indrumarea si sprijinirea agentilor economici din domeniul HoReCa anunta Primaria Municipiului Constanta. Astfel, potrivit…

- Regus, cel mai mare furnizor de soluții flexibile de lucru din lume, cu peste 3.200 de centre in peste 900 de orașe din 125 de țari, inaugureaza Regus Central Business Plaza Cluj-Napoca, situat intr-o cladire de birouri Clasa A, ultracentrala. Compania ofera servicii complete de lucru prin produsele…

- Cei care gasesc o placere deosebita in a admira Pamantul din infinitatea spațiului nu trebuie sa devina astronauți. Pot apela la Remus Gall, un antreprenor de 33 de ani din Carei care construiește globuri pamantești uriașe, unice. Remus Gall crede ca are o afacere unica in Romania și fara un competitor…