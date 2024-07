Stiri pe aceeasi tema

- Un militar a fost retinut de procurorii DIICOT-Serviciul Teritorial Targu Mures, dupa care a fost arestat de Tribunalul Militar Cluj Napoca, acesta fiind prins in flagrant in timp ce comercializa substante psihoactive. „CRISTALE UCIGAȘE LA KIL. Targu Mureș. Un traficant a fost arestat pentru ca a fost…

- Un barbat de 31 de ani, din județul Mureș, a evadat luni dintr-un punct de lucru aflat in apropierea penitenciarului Deva. Acesta este cautat de polițiști. Potrivit IPJ Hunedoara, luni, in jurul orei 13.50, un barbat de 31 ani, din comuna Gurghiu, județul Mureș, in timp ce se afla la un punct de lucru…

- ​​​​​​​In weekendul ce tocmai a trecut, Teatrul Național de Opereta și Musical Ion Dacian a scos la rampa mult așteptata premiera Prințesa Circului, ce revine in atenția publicului dupa 30 de ani. Producția, in regia lui Beatrice Rancea se dovedește o bij

- A mai ramas putin timp pana cand, la Teatrul National de Opereta si Musical Ion Dacian se ridica cortina pentru a dezvalui publicului premiera Printesa Circului, programata pe 28, 29 si 30 Iunie. Productia este o adevarata desfasurare de forte, despre car

- Ultimele patru zile ale Bucharest Opera Festival – All Puccini Edition aduc pe scena operei bucureștene Opera Maghiara din Cluj Napoca cu La Rondine, Opera din Brasov cu Il Trittico, Teatrul National de Opera si Opereta „Nae Leonard” din Galati cu La Bohe

- Premiera "Printesa Circului", de Emmerich Kalman, in regia lui Beatrice Rancea, va avea loc la Teatrul National de Opereta si Musical "Ion Dacian" in zilele de 28, 29 si 30 iunie, potrivit news.ro.

- Pe 19 Iunie, doi tenori de varf din tanara generație se reunesc, in premiera pe scena salii Dalles Continue reading Tenorul STEFAN von KORCH si pianistul ALEXANDRU BURCA in premiera in OPERETA LOUNGE din cadrul TEATRULUI NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN, pe 30 MAI at Tabu.

- Meșterul MANOLE, opera rock. Compoziție și aranjament muzical: Josef Kappl; Libret: Victor Carcu; Conducere muzicala: Alexandru Ilie; Dirijor: Aurel Muraru- Teatrul Național de Opereta și Musical „Ion Dacian” Mitul zidirii s-a mutat firesc de fiecare data intr-o niciodata ascunsa dorința de creștere,…