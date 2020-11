Stiri pe aceeasi tema

- Roberto Mancini, selectionerul nationalei Italiei, a fost testat pozitiv la noul coronavirus, a anuntat vineri Federatia italiana de fotbal (FIGC), potrivit DPA. Rezultatul a venit in urma testelor de rutina efectuate inaintea meciurilor pe care Azzurri le vor juca in aceasta luna. Mancini,…

- Antrenorul naționalei feminine U19 a Romaniei, Florin Bugar, a decedat ieri, la varsta de doar 48 de ani, din cauza complicațiilor provocate de Covid-19, transmite Digisport.ro , cu referire la Federația Romana de Fotbal.

- Federatia slovaca de fotbal l-a concediat vineri pe selectionerul Pavel Hapal, cu o luna inainte de confruntarea pe care prima reprezentativa a acestei tari o va avea cu Irlanda de Nord, in play-off-ul pentru calificarea la EURO 2020, scrie Reuters. In varsta de 51 de ani, Hapal, care a ratat meciul…

- Cristiano Ronaldo, testat pozitiv pentru noul coronavirus, "se simte bine", a asigurat selectionerul nationalei de fotbal a Portugaliei,Fernando Santos, citat de AFP. "Respectam toate masurile de securitate... si totusi s-a intamplat", a afirmat, surprins, Fernando Santos, intr-o conferinta…

- Antrenorul echipei naționale a Slovaciei, Pavel Hapal (51 de ani), a fost depistat pozitiv cu coronavirus și nu va sta pe banca la meciul impotriva Israelului de maine seara. Federația slovaca a anunțat ca pe banca la urmatoarea partida din Liga Națiunilor va sta Oto Brunegraf, asistentul lui Hapal.…

- „Dragii mei, chiar daca v-am obișnuit cu vești bune, astazi vin cu una in ton cu vremurile. Tocmai am primit rezultatul testului și, din pacate, ma alatur miilor de romani confirmați pozitiv de #Covid19”, a anunțat cu puțin timp in urma Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean. Emil Radu Moldovan,…

- Fundasii Giorgio Chiellini si Leonardo Bonucci, in ciuda procedurii de izolare instaurata la Juventus Torino dupa mai multe cazuri de Covid-19, se vor putea alatura echipei nationale de fotbal a Italiei dupa efectuarea unor noi teste, a anuntat, luni, Federatia italiana de specialitate, citata de…

- Nationala de fotbal a Italiei va disputa meciul din Liga Natiunilor contra Olandei, de luna viitoare, la Bergamo, in memoria victimelor Covid-19, acest oras fiind poate cel mai afectat de pandemia de coronavirus, scrie DPA, relateaza Agerpres.Federatia italiana de fotbal a indicat luni ca…