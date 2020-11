Stiri pe aceeasi tema

- Diego Armando Maradona a murit, miercuri, la varsta de 60 de ani, ca urmare a unui stop cardiorespirator. Vestea l-a intristat pe Ilie Dumitrescu, care l-a numit "geniu" pe fostul mare fotbalist argentinian.”Mi-a marcat copilaria. A fost un moment extrem de trist, acela cand am aflat ca Maradona a murit,…

- Biatlonista rusa Aliona Ivanova intenționeaza sa-și continue cariera in cadrul echipei naționale a Moldovei. Acest lucru a fost relatat TASS de catre Federația de biatlon din Moldova. La 4 octombrie Aliona Ivanova a implinit 26 de ani, este maestru al sportului, a ciștigat medalia de argint la Campionatul…

- Selecționerul Mirel Radoi (39 de ani) a anunțat lista preliminara a stranierilor convocați pentru meciurile echipei naționale din luna noiembrie. Pentru meciul amical cu Belarus și partidele din Liga Națiunilor cu Norvegia și Irlanda de Nord, Radoi a trimis 27 de convocari preliminare pentru fotbaliștii…

- Selectionerul echipei nationale feminine de fotbal Under-19 a Romaniei, Florin Bugar, a decedat, joi dimineata, din cauza COVID-19, la doar 48 de ani, potrivit un comunicat publicat pe site-ul FRF. Bugar, care era si antrenorul echipei Piros Security Arad, din Liga I feminina, a fost depistat pozitiv…

- Telekom nu va mai fi sponsorul echipei naționale din ianuarie 2021. FRF colabora cu compania germana din vara lui 2015, iar nemții reprezentau cel mai important partener comercial din portofoliul federal. Preconizata retragere din Romania a colosului de telecomunicații atrage „divorțul” de FRF, care…

- "Dragi suporteri, coechipieri si membri ai staff-ului echipei nationale, Am petrecut 11 ani minunati la echipa nationala, am avut colegi de exceptie si selectioneri care m-au pretuit, bucurandu-ma de afectiunea suporterilor nostri minunati. Am raspuns cu drag fiecarei convocari si am venit…

- Gruparea Dunarea Braila a anuntat, miercuri, ca se retrage din Cupa Romaniei la handbal, competitie in care era calificata in sferturile de finala, ca urmare a faptului ca noua persoane din cadrul echipei au fost testate pozitiv cu coronavirus, potrivit news.ro.“In urma testarilor facute in…