Stiri pe aceeasi tema

- Romania - Finlanda 1-0 » „Tricolorii” au caștigat primele puncte din Liga Națiunilor dupa un meci in care au avut 38% procentaj de posesie. Romania mai are un singur meci de jucat in iunie, marți, pe 14, cu Muntenegru (ora 21:45, stadion Giulești, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaTV) Nordicii…

- Romania a invins-o pe Finlanda, scor 1-0, in a 3-a etapa din Liga Națiunilor. „Tricolorii” caștiga astfel primele puncte din grupa B3, dar raman in continuare pe ultimul loc. Florin Nița (34 de ani) a vorbit dupa succesul Romaniei. Romania mai are un singur meci de jucat in iunie, marți, pe 14, cu Muntenegru…

- Romania a invins-o pe Finlanda, scor 1-0, in a 3-a etapa din Liga Națiunilor. „Tricolorii” caștiga astfel primele puncte din grupa B3, dar raman in continuare pe ultimul loc. Nicușor Bancu, marcatorul golului victoriei, a vorbit imediat dupa meci. Romania mai are un singur meci de jucat in iunie, marți,…

- Markku Kanerva (58 de ani), selecționerul Finlandei, a prefațat partida pe care scandinavii o vor juca cu Romania in Liga Națiunilor. Romania - Finlanda se joaca sambata, 11 iunie, ora 21:45, pe stadionul din Giulești (liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Antena 1) Kanerva a analizat echipa lui Edi Iordanescu…

- Edi Iordanescu (43 de ani) și Darius Olaru (24 de ani) au vorbit la conferința de presa premergatoare meciului Romania - Finlanda, din Liga Națiunilor. Romania - Finlanda se joaca sambata, 11 iunie, ora 21:45, pe stadionul din Giulești (liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Antena 1) Cei doi s-au aratat…

- Romania a fost invinsa in Bosnia, scor 0-1, și ramane fara punct dupa primele doua runde din Liga Națiunilor. Cornel Dinu nu l-a iertat pe selecționerul Edi Iordanescu, dupa inca o infrangere pe banca „tricolorilor”. 11 iunie: Romania - Finlanda, ora 21:45, stadion Giulești (in direct pe Antena 1, liveTEXT…

- Romania a fost invinsa in Bosnia, scor 0-1, și ramane fara punct dupa primele doua runde din Liga Națiunilor. Mihai Stoica l-a criticat dur pe atacantul George Pușcaș dupa eșecul „tricolorilor” 11 iunie: Romania - Finlanda, ora 21:45, stadion Giulești (in direct pe Antena 1, liveTEXT pe GSP.ro)14 iunie: Romania-…

- Federația Romana de Fotbal a redus prețul biletelor pentru meciurile cu Finlanda și Muntenegru. Ambele dispute din Liga Națiunilor sunt programate pe arena din Giulești. Romania s-a facut de ras la debutul in Liga Națiunilor, 0-2 la Podgorica, vs. Muntenegru„Tricolorii” urmeaza sa evolueze in Bosnia,…