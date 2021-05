Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de rugby a Romaniei va intalni reprezentativa Scotiei, in luna iulie, la Bucuresti, intr-un meci test, a anuntat, marti, Federatia Romana de Rugby pe site-ul sau oficial. Este pentru prima data in ultimii 15 ani cand ''stejarii'' disputa un meci test impotriva unei echipe din Turneul…

- Cinci jucatori de la CSS LAPI Dej au fost convocați la naționala de volei U17 a Romaniei. Echipa naționala de volei U17 a Romaniei a inceput pregatirile la Zalau in vederea participarii la turneul de calificare la Campionatul European, competiție care va avea loc in Albania, in perioada 10-18 iulie…

- Turneul de fotbal al JO se disputa in perioada 22 iulie 7 august 2021, participand 16 echipe. Federatia Romana de Fotbal a anuntat la Comitetul Olimpic Sportiv Roman lotul extins al selectionatei Romaniei pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, care se disputa in acest an, fiind amanat din 2020 din pricina…

- Echipa de volei feminin ACS Volei Turda s-a calificat la turneul final de promovare, dupa ce a reușit sa caștige meciul decisiv cu CSU Oradea. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- România se pregatește sa debuteze în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022, iar Mirel Radoi a anunțat lotul de jucatori pe care se va baza. CFR Cluj, formație care în trecut a dat și 4 jucatori la o acțiune, îi va avea în lot doar…

- Pe vremea unui ex-președinte executiv al FC Petrolul Ploiești, predecesorul actualului șef, Costel Lazar, mai precis, n-a surprins chiar așa de mult detașarea unui tanar și talentat fundaș stanga la o echipa de prim eșalon, Gaz Metan Mediaș, fiindca efectiv merita sa evolueze cu o liga mai sus, dupa…

- Nationala de baschet masculin a Romaniei a jucat duminica, la Gliwice, ultimul meci din grupa A preliminara a EuroBasket 2022, si a bifat inca un esec, al saselea, cu Polonia, scor 88-81 (50-47). Tricolorii au incheiat pe ultimul loc in grupa, ratand turneul final. Principalii marcatori ai…