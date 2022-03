Stiri pe aceeasi tema

- Romania va disputa doua partide amicale in luna martie, cu Grecia, la 25 martie, si cu Israel, in 29 martie. Pentru cele doua partide, selectionerul Edward Iordanescu a trimis 24 de convocari preliminare pentru fotbalisti de la cuburi din afara Romaniei, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa, luna aceasta, doua partide amicale, cu Grecia, vineri, 25 martie, de la ora 20.15, pe stadionul „Steaua”, si cu Israel, marti, 29 martie, de la ora 20.45, la Netanya. Ambele jocuri vor fi transmise in direct de Pro TV si Radio Romania Actualitati. Pentru cele…

- FRF a anunțat azi convocarile preliminare pentru partidele amicale cu Grecia și Israel primele cu Edi Iordanescu pe banca. Pe 25 Romania va juca impotriva Grecia, pe stadionul Steaua, iar pe 29 va juca in Israel. Pentru cele doua partide de la finalul lunii martie, Edi Iordanescu a convocat de principiu…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa, luna viitoare, doua partide amicale, cu Grecia și Israel, urmand ca din vara sa inceapa campania Liga Națiunilor 2022. Selecționerul Edward Iordanescu a definitivat componența staff-ului tehnic, medical și de suport impreuna cu care va pregati tricolorii, informeaza…

- Edward Iordanescu a fost numit in functia de selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei, a anuntat, marti, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, intr-o conferinta de presa sustinuta la Centrul de la Mogosoaia. “El are misiunea de a duce echipa nationala in elita fotbalului…

- Inaintea partidelor din Liga Națiunilor, care incep in iunie, naționala de fotbal a Romaniei va disputa, in martie, doua jocuri amicale. Pe 25 martie, pe stadionul Steaua din București, tricolorii vor intalni naționala Greciei. Ultimul duel cu elenii a avut loc in septembrie 2015, tot la București,…

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa doua meciuri de pregatire inainte de Liga Națiunilor 2022, programate in perioada FIFA din martie a urmatorului an. Unul din cele doua meciuri a fost fixat pentru data de 29 martie 2022, duel in deplasare, cu Israel. Ultima confruntare dintre cele doua reprezentative…