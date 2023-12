Selecţionerul Edi Iordănescu vorbește despre provocările anului 2024 Selectionerul Edward Iordanescu isi doreste, de sarbatori, ca 2024 sa fie un an cu reusite pentru echipa nationala, de care sa se bucure impreuna cu suporterii. Iordanescu a mentionat, intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a primei reprezentative, ca isi doreste ca fanii sa aiba incredere din ce in ce mai mare in Nationala. https://fb.watch/p8V3q9gcX5/ “Sarbatori cu bucurie, cu liniste sufleteasca, cu pace. Ma bucur ca echipa nationala a putut sa le faca un cadou de sarbatori. Imi doresc ca ei sa aiba incredere din ce in ce mai mare in echipa nationala si in potentialul echipei nationale.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

