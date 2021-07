Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Danemarcei s-a calificat, sambata, in semifinalele Campionatului European de fotbal, trecand in sferturile de finala de selectionata Cehiei, scor 2-1, pe Stadionul Olimpic din Baku. Ultima data cand nordicii au ajuns pana in semifinale, in 1992, au castigat si trofeul.

- Danemarca s-a calificat sambata in semifinalele Campionatului European de fotbal EURO 2020, invingand Cehia, cu scorul de 2-1, pe Stadionul Olimpic din Baku. Danemarca va juca astfel prima sa semifinala europeana dupa o pauza de 29 de ani, ultima data cucerind si trofeul.

- Reprezentativa Danemarcei s-a calificat, sambata, in semifinalele Campionatului European de fotbal, trecand in sferturile de finala de selectionata Cehiei, scor 2-1, pe Stadionul Olimpic din Baku. Ultima data cand nordicii au ajuns pana in semifinale, in 1992, au castigat si trofeul.

- Reprezentativa Danemarcei s-a calificat, sambata, in semifinalele Campionatului European de fotbal, trecand in sferturile de finala de selectionata Cehiei, scor 2-1, pe Stadionul Olimpic din Baku.

- Reprezentativele Frantei, Angliei, Cehiei, Elvetiei si Suediei si-au asigurat calificarea in optimile Euro-2020, in urma rezultatelor inregistrate luni in grupele B si C, relateaza news.ro Danemarca a invins Rusia, scor 4-1, iar Belgia a trecut de Finlanda, scor 2-0, danezii si belgienii calificandu-se…

- Deși UEFA a încercat sa se apere în cazul reluarii meciului Danemarca - Finlanda în aceeași zi dupa incidentul lui Christian Eriksen, Kasper Hjulmand, selecționerul nordicilor, a ieșit la atac susținând ca ”Covid-19 poate anula meciuri, dar stopul cardiac nu”.Kasper…

- Dupa incidentul teribil de la meciul Danemarca - Finlanda, când Christian Eriksen s-a prabușit la marginea terenului, selecționerul Kasper Hjulmand și-a laudat jucatorii pentru taria de care au dat dovada și a explicat de ce s-a reluat meciul. Reprezentativa Danemarcei a fost învinsa,…

- Selecționerul Danemarcei, Kasper Hjulmand, 49 de ani, a vorbit despre starea de spirit din interiorul echipei, dupa momentele dramatice traite de Christian Eriksen pe gazon, in meciul cu Finlanda. Eriksen s-a prabușit in momentul in care Danemarca executa un aut. Grabindu-se sa primeasca mingea, Christian a…