Selecționerul Belgiei laudă România! Domenico Tedesco, in varsta de 38 de ani, selecționerul Belgiei, a discutat despre meciul de sambata seara de la ora 22:00 contra Romaniei. Italianul a explicat de ce considera ca „tricolorii” sunt un adversar dificil de invins. Romania a invins Ucraina cu 3-0, iar Belgia a pierdut cu Slovacia 0-1 in prima runda din grupa […] The post Selecționerul Belgiei lauda Romania! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

