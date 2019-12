Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi a fost ales de Comisia Tehnica a Federației Romane de Fotbal pentru a ocupa funcția de antrenor al Romaniei, dupa demisia lui Cosmin Contra.Federația Romana de Fotbal precizeaza ca decizia finala se va lua de catre Comitetul Executiv al FRF, marți, 26 noiembrie.”Intrunita azi, 25 noiembrie,…

- Intrebat ce parere are despre faptul ca Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, l-a nominalizat ca inlocuitor al lui Cosmin Contra, Victor Piturca a raspuns: "Nu ma surprinde ca m-a nominalizat, dar nu vreau sa ma nominalizeze nimeni pentru ca e exclus ca eu sa vin la echipa nationala in momentul asta.…

- Naționala de fotbal a Romaniei a ramas fara selecționer, dupa ce Cosmin Contra, 43 de ani, și-a anunțat demisia, luni, la finalul meciului pierdut cu Spania, la Madrid, scor 0-5, in preliminariile Euro 2020. In acest moment, oficialii Federației Romane de Fotbal ii cauta inlocuitor lui ”Gurița”, Romania…

- Tricolorii au ratat calificarea la Euro 2020 prin preliminariile clasice, așa ca meciul din aceasta, de la Madrid, e doar de palmares. Va fi ultimul joc al lui Cosmin Contra ca selecționer. Cine vine pentru a pregati play-off-ul din Liga Națiunilor? Comentariul LIVE TEXT detaliat il puteți citi pe gsp.ro.…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei va fi susținuta de peste 12.000 de fani la meciul cu Spania, ultimul din preliminariile EURO 2020, care va avea loc luni, de la ora 21:45, pe Stadionul "Wanda Metropolitano", din Madrid, potrivit Mediafax.Potrivit Federației Romane de Fotbal, se vor depași…

- Dan Petrescu (51 de ani) vine cu o propunere interesanta pentru naționala de seniori a Romaniei. Antrenorul echipei CFR Cluj il vrea pe atacantul francez pe care il antreneaza in Ardeal, Billel Omrani (26 de ani), la selecționata lui Cosmin Contra, infromeaza Mediafax.ro.Petrescu este de parere…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei a urcat doua poziții in clasamentul FIFA, clasandu-se pe locul 29 in ierarhia actualizata joi, potrivit Mediafax.Romania a ajuns la 1495 de puncte, cu cinci mai multe fața de cele avute in ierarhia din luna septembrie. In octombrie, naționala lui Cosmin…

- Dupa ce Gazeta Sporturilor a scris ca Marius Șumudica e favorit sa-l inlocuiasca pe selecționerul Cosmin Contra, Federația Romana de Fotbal a transmis un comunicat prin care anunța ca „Gurița” are toata susținerea conducerii și nu se pune problema inlocuirii sale. ...