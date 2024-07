Stiri pe aceeasi tema

- Bev Priestman (38 de ani), antrenoarea selecționatei olimpice a Canadei, a fost data afara, dupa ce a ordonat spionarea cu drona a adversarelor din Noua Zeelanda. Comitetul Olimpic Canadian a luat aceasta decizie joi seara, iar Andy Spence, antrenorul secund al lui Priestman i-a luat locul la carma…

- Antrenorul formatiei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a fost desemnat, miercuri, prima optiune pentru postul de selectioner al echipei nationale a Romaniei de catre Comisia Tehnica a Federatiei Romane de Fotbal. Presedintele Comisiei Tehnice, Mihai Stoichita, a declarat ca in perioada urmatoare conducerea…

- Antrenorul echipei FC Botosani, Bogdan Andone, a fost sanctionat miercuri de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal cu 4 etape de suspendare si o penalitate financiara de 6.000 de lei.

- Cosmin Contra (48 de ani) a semnat un nou contract cu Damac FC, formație pe care o pregatește din martie 2023. Antrenorul roman a terminat pe locul 10 in Saudi Pro League in campionatul recent incheiat. Ințelegerea cu tehnicianul roman expira la 30 iunie, insa șeicii au dorit sa continue proiectul inceput…

- Fostul internațional roman Iosif Rotariu va antrena echipa de fotbal Gloria Bistrița. Acesta ii ia locul lui Adrian Falub, la care a renunțat clubul chiar luna aceasta. Deocamdata, clubul nu a anunțat și cine ii va lua locul directorului sportiv Aurelian Babuțan. Potrivit unei informari de presa a clubului…

- Selecționerul Edward Iordanescu a transmis un mesaj fanilor inainte de meciurile cu Bulgaria și Liechtenstein și in perspectiva turneului final din Germania. Romania debuteaza la Euro 2024 cu Ucraina, pe 17 iunie. Iordanescu cere sprijinul necondiționat al suporterilor și face o promisiune, conform…

- FC Barcelona a cucerit pentru a zecea oara in istoria sa Cupa Spaniei la fotbal feminin, dupa de a zdrobit in finala, cu scorul de 8-0, formatia Real Sociedad, sambata, la Zaragoza, in fata a peste 25.000 de spectatori.

- FOTO: Cioara (Industria Galda), gol in „tricolor” la o acțiune de selecție | Patru jucatori din Alba, la selecționata de fotbal amator a Romaniei Atacantul Alexandru Cioara (Industria Galda de Jos) a marcat un gol in „tricolor” la o acțiune disputata la Mogoșoaia a selecționatei de fotbal amator a Romaniei.…