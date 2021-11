Stiri pe aceeasi tema

- Cu desparțirea Mirel Radoi - FRF aparent iminenta, Dumitru Dragomir (75 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, spune ca l-ar numi selecționer pe Victor Pițurca (65 de ani), care a mai ocupat aceasta funcție in trei randuri. Duminica se joaca Liechtenstein - Romania (ora 19:00)…

- România a reușit doar o remiza alba, contra Islandei, joi, în penultimul meci al preliminariilor Campionatului Mondial din Qatar 2021. Naționala se afla acum "la mâna rezultatelor" pentru calificarea la baraj. Mirel Radoi a afirmat dupa partida ca a primit indicații din tribuna…

- Romania - Islanda 0-0 | Ciprian Marica e de parere ca Mirel Radoi ar trebui sa plece dupa acest meci. Duminica, Romania va intalni Liechtenstein in deplasare (ora 19:00), in ultima etapa a preliminariilor Campionatului Mondial.Acum, suntem pe locul 3, la un punct in spatele Macedoniei de Nord, ocupanta…

- Mihai Stoichița (67 de ani), șeful Comisiei Tehnice din cadrul FRF, a dezvaluit motivul pentru care lui Mirel Radoi ii expira contractul de selecționer inaintea barajului pentru Campionatul Mondial. Romania – Islanda se joaca pe 11 noiembrie, de la 21:45, iar Liechtenstein – Romania se joaca pe 14 noiembrie,…

- Ilie Dumitrescu (52 de ani), analist TV, a comentat decizia lui Mirel Radoi de a nu-l convoca pe Claudiu Keșeru (34 de ani), atacantul celor de la FCSB, pentru meciurile cu Islanda și Liechtenstein din preliminariile Campionatului Mondial. Romania – Islanda se joaca pe 11 noiembrie, de la 21:45, iar Liechtenstein…

- Romania a invins Armenia, scor 1-0, și este la mana ei in cursa spre barajul Mondialului din Qatar! Acolo unde sunt șanse mari ca Mirel Radoi sa nu fie. La finalul partidei din Ghencea, selecționerul Mirel Radoi (40 de ani) a anunțat ca se va desparți de echipa naționala dupa meciurile cu Islanda și…

- Chiar daca România a câștigat împotriva Armeniei și depinde doar de ea pentru a obține calificarea la barajul pentru Campionatul Mondial din Qatar, Mirel Radoi a anunțat ca nu va mai petrece prea mult timp pe banca echipei naționalei.Radoi a precizat ca își dorește sa…

- Selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a convocat 26 de jucatori pentru cele trei meciuri din luna septembrie din preliminariile Cupei Mondiale din 2022. Romania va intalni, pe rand, Islanda la 2 septembrie, la Reykjavik, Liechtenstein, la 5 septembrie, la București și Macedonia…