Selecţionata de fotbal a Macedoniei de Nord este anchetată EFA a deschis o ancheta privind o posibila incalcare a protocolului pentru combaterea raspandirii Covid-19 de catre selectionata de fotbal a Macedoniei de Nord la EURO 2020. Investigatia vizeaza “un posibil comportament gresit si o potentiala incalcare a protocolului pentru reluarea jocului” din partea componentilor selectionatei macedonene, cu ocazia recoltarii probelor in cadrul testelor pentru coronavirus, in data de 19 iunie, la Amsterdam. Macedonia de Nord a disputat primele sale doua meciuri de la EURO 2020 pe Arena Nationala din Bucuresti, unde s-a inclinat in fata Austriei (1-3) si Ucrainei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

