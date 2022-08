Stiri pe aceeasi tema

- Recolta record de griu pe timp de seceta a fost obținuta de Institutul de Cercetari pentru Culturile de Cimp „Selecția” din Balți. In acest an au fost recoltate cite peste 9 tone de griu la hectar in cadrul unei cercetari efectuate pe loturile experimentale impreuna cu Universitatea Tehnica din Munchen…

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica (ANSP) a recepționat rezultatele probelor expediate la Institutul de virusologie din Berlin Charite, Germania, in scopul monitorizarii eficiente a circulației tulpinilor de SARS-CoV-2 pe teritoriul Republicii Moldova, prin metode de biologie moleculara și secvențiere.

- O gaura neagra inactiva de noua ori mai mare decat masa Soarelui a fost descoperita pentru prima data in afara Caii Lactee, cercetatorii numind-o o "descoperire foarte interesanta", relateaza The Guardian. Desi nu este primul candidat pentru statutul de gaura neagra, un cercetator de la Universitatea…

- Secete extreme au mai avut loc in trecut, dar nu pot fi comparate cu fenomenele din prezent, care sunt amplificate de creșterea galopanta a temperaturilor, avertizeaza cercetatoarea Monica Ionița-Scholz, intr-un articol aparut in publicația infoclima.ro.O seceta extrema a pus deja stapanire pe zone…

- Duminica incepe summit-ul G7 de la Munchen, pe agenda caruia se afla razboiul din Ucraina și situația economiei globale. Liderii G7 – Franta, Statele Unite, Regatul Unit, Germania, Italia, Canada si Japonia – se intilnesc pentru trei zile, summit care va fi urmat de o intilnire a liderilor NATO la Madrid.…

- Germania a avertizat ca masurile Rusiei de reducere a livrarilor de gaze naturale in Europa risca sa declanseze un colaps pe pietele energetice, facand o paralela cu rolul Lehman Brothers in declansarea crizei financiare. In conditiile in care furnizorii de energie acumuleaza pierderi, fiind fortati…

- Fiica cea mica a lui Putin, Katerina Tihonova, a zburat la Munchen, Germania, "de peste 50 de ori" timp de doi ani, intre 2017 și 2019 și ar avea o relație cu balerinul Igor Zelenski, fiind vorba doar de o coincidența de nume cu președintele ucrainean, arata o investigație comuna a Der Spiegel și iStories,…

- Peste un metru cub de reviste, cantarind peste 400 de kg, este donația facuta de profesorul Ewald Werner, de la Universitatea Tehnica din Munchen, pentru Biblioteca Universitații Politehnica Timișoara. Dar nu cantitatea acestor reviste este importanta, cat valoarea și conținutul acestora. Profesorul…