- Doua seisme puternice au zguduit luni, 6 februarie, Turcia. Primul cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc la ora 4.17 dimineața, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a țarii, in provincia Gaziantep. Al doilea seism, de 7,5 grade s-a produs la o distanța de circa 100 de kilometri…

- Salvatorii romani care au fost trimiși in Turcia pentru a ajuta eforturile de cautare și salvare de dupa cutremurele puternice care au lovit luni sudul țarii au inceput activitatea pe teren, iar prima misiune a trei persoane, membri ai aceleași familii care sunt blocate sub daramaturi in orașul Antakya,…

- Salvatorii de la ISU, plecați sa ajute in Turcia, unde mii de oameni sunt inca prinși sub daramaturi, transmit date cutremuratoare din cadrul intervențiilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Echipa de cautare-salvare RO-USAR participa, marti dupa-amiaza, la prima misiune in Turcia, incercand sa gaseasca si sa recupereze o familie formata din trei persoane, inclusiv un copil, care a fost prinsa sub daramaturi, la Antakya, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). ”In…

- In aceste momente, echipa de cautare salvare a Romaniei se afla intr o misiune de identificare si recuperare a unei familii sot, sotie si copil surprinse sub daramaturi, in orasul Antakya.Potrivit IGSU, din informatiile din acest moment, parintii raspund la comunicarile cu echipa noastra. Cladirea este…

- Aproape 60 de romani au plecat luni spre Turcia, cu doua aeronave pline de echipament, pentru a ajuta țara in urma celor doua cutremure devastatoare. Care este mesajul Turciei dupa ce zeci de romani au plecat sa recupereze oameni de sub daramaturi, mai ales ca salvatorii din Romania se lupta cu frigul…

- Imagini dramatice din Siria, cu un salvator care alearga in brațe cu un copil mic scos de sub daramaturi au fost facute publice. Intre timp, in Turcia, oamenii povestesc ca sapa de ore in șir cu mainile goale cautand supraviețuitori sub cladirile prabușite in urma cutremurului.

- Mulți sportivi turci sunt cautați. Au fost prinși sub daramaturi in teribilul cutremur de dimineața, care a facut peste 700 de victime in Turcia, Siria și Liban. Un cutremur devastator a avut loc in aceasta dimineața in Turcia. Seismul, cu magnitudinea 7,4 pe scara Richter, s-a produs la ora locala…