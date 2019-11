Seismul din Albania: Bilanțul morților a ajuns la 40 Echipele de salvare care cauta sub ruine dupa puternicul cutremur din Albania au gasit alte 10 cadavre, ceea ce face ca numarul total al persoanelor decedate în urma catastrofei sa ajunga la 40, a anunțat joi Ministerul Apararii, relateaza AFP.

Seismul de magnitudine 6,4, cel mai puternic din aceasta țara balcanica în ultimele decenii, a avut loc în primele ore ale zilei de marți. Mai multe cladiri s-au prabușit blocând persoane sub darâmaturi.

&"Am gasit 10 noi victime în timpul nopții&", a spus Ministerul într-un comunicat. &"Bilanțul morților… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cutremurului de magnitidinea 6,4 de marti, care a avut loc inainte de zori - cel mai puternic seism in aceasta tara din Balcani de mai multe decenii -, cladiri s-au surpat ca niste castele de carti, prinzand victime sub munti de moloz. Potrivit unui ultim bilant anuntat de Ministerul albanez…

- UPDATE. Potrivit unui bilant recent emis miercuri de Ministerul Apararii, 28 de persoane au murit, majoritatea in orasul turistic Durres de pe coasta Marii Adriatice, si in Thumane, la nord de capitala Tirana. 45 de persoane au fost salvate.

- Echipele de salvatori cautau marti printre daramaturi in speranta gasirii de supravietuitori in urma celui mai puternic seism care a lovit Albania in ultimele decenii si care a provocat 16 decese, sute de persoane fiind ranite, potrivit AFP. In urma seismului de 6,4 grade, produs la ora locala 3:54…

- Echipele de salvatori cautau marti printre daramaturi in speranta gasirii de supravietuitori in urma celui mai puternic seism care a lovit Albania in ultimele decenii si care a provocat 16 decese, sute de persoane fiind ranite, potrivit AFP, anunța AGERPRES.In urma seismului de 6,4 grade,…

- Cutremurul cu magnitudinea 6,4, care a zguduit Albania marti dimineața, a lasat in urma sute de victime și pagube materiale uriașe.Mai precis, potrivit autoritaților, patru persoane s-au stins din viața, iar alte aproximativ 150 au fost ranite usor, potrivit b1.ro. Ministerul albanez al Apararii a anuntat…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a lovit Albania in primele ore ale zilei de marti, provocand decesul unei persoane, ranirea mai multor locuitori prinsi sub daramaturi si prabusirea a cel putin doua cladiri, informeaza Reuters. Potrivit Ministerului Apararii, acesta a fost cel mai puternic seism din…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a lovit Albania în primele ore ale zilei de marti. Având epicentrul în apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs în tara în ultimii 20 de ani, informeaza DPA. Seismul a avut loc la ora 3.54 (2.54…

- Peste 20 de persoane au fost ranite usor si au fost spitalizate, dar nu exista morti, a anuntat pentru AFP purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii, Albana Qajaj.Aceasta a precizat ca ranile sunt usoare si au fost provocate de caderea unor obiecte sau bucati de ziduri sau au fost persoane care…