Seism Indonezia: Zeci de mii de persoane fără adăpost Cutremurul cu magnitudinea 6,9 de duminica seara seara a provocat moartea a cel putin 105 de indonezieni, potrivit unui bilant oficial, semanand panica in randul turistilor si al localnicilor, la o saptamana dupa ce un alt seism s-a soldat cu cel putin 17 morti pe aceasta insula vulcanica foarte apreciata de vizitatori. In plus, 236 de persoane au fost grav ranite in urma seismului de duminica si zeci de mii de case au fost avariate, au precizat autoritatile care au vorbit despre o lipsa de personal medical si de produse de baza. 'Eforturile pentru evacuarea oamenilor s-au intensificat,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

