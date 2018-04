Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si multe au fost ranite, dupa ce o masina a intrat in multume in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei. Potrivit politiei locale, soferul autovehiculului s-a...

- Cel putin 100 de persoane - inclusiv numerosi copii - au fost ucise si ranite luni in bombardamentul aviatiei afgane la o scoala coranica, in nord-estul Afganistanului, potrivit bilanturilor spitalicesc si al securitatii disponibile, relateaza AFP.

- Cel putin o suta de persoane, printre care numerosi copii, au fost ucisi si raniti luni in bombardamentul intreprins de aviatia afgana asupra unei scoli coranice (madrasa) in nord-estul Afganistanului, potrivit bilanturilor disponibile elaborate de surse spitalicesti si de

- Cel putin o suta de persoane, printre care numerosi copii, au fost ucisi si raniti luni in bombardamentul intreprins de aviatia afgana asupra unei scoli coranice (madrasa) in nord-estul Afganistanului, potrivit bilanturilor disponibile elaborate de surse spitalicesti si de securitate, informeaza marti…

- Atentatul a avut loc in Lashkar Gah din provincia Helmand, in sudul Afganistanului. Si-au pierdut viata cel putin 20 de persoane si cel putin 55 de persoane au fost ranite, potrivit AFP. Atentat sinucigas, sunt cel putin noua morti si 13 raniti Atentatul a avut loc la intrarea intr-un stadion,…

- Politia a deschis o ancheta pentru a stabili circumstantele pranusirii cladirii. Zbigniew Hoffman, guvernatorul regiunii, a declarat ca este prea devreme pentru a stabili cauza incidentul, insa exista indicii ca s-ar produs ca urmare a unei explozii in urma unei scurgeri de gaze, informeaza…

- Cel putin 40 de persoane si-au pierdut viata si alte peste 100 au fost ranite in Bolivia la sfarsitul saptamanii trecute in cursul unui carnaval din cauza accidentelor de masina, a violentelor si a inundatiilor, a anuntat marti guvernul din La Paz, citat de agentia Xinhua. In cadrul unei…

- Operatiunile de cautare a supravietuitorilor au continuat, miercuri, in Taiwan dupa cutremurul cu magnitudinea 6 care s-a produs in largul coastei estice a tarii si in urma caruia cel putin patru persoane si-au pierdut viata iar alte 225 au fost ranite, informeaza DPA. Orasul Hualian a fost cel mai…