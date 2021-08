Seism în Haiti: UE deblochează un ajutor de 3 milioane de euro UE va acorda un ajutor umanitar in valoare de 3 milioane de euro pentru Haiti cu scopul de a raspunde necesitatilor populatiei sinistrate dupa seismul devastator care a lovit tara sambata, a anuntat marti Comisia Europeana, citata de AFP.



Seismul, cu magnitudinea de 7,2 grade, a facut peste 1.400 de morti si aproape 7.000 de raniti in sud-vestul insulei, lasand mii de persoane fara adapost si trezind teribile amintiri despre marele cutremur de pamant din 2010. Aproape 30.000 de case au fost distruse sau avariate.



Pentru a fi utile cat mai curand posibil, fondurile deblocate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

