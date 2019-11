Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin patru persoane au murit și alte cateva zeci au fost ranite in urma cutremurului devastator produs in Albania. In urma seismului, autoritațile din Romania au decis sa trimita doua avioane de salvare.

- Doua persoane s-au inecat dupa ce barca cu vele in care se aflau s-a scufundat in urma ploilor torentiale si a furtunilor care au afectat Grecia, au declarat luni responsabili din cadrul garzii de coasta, citati de Reuters. Furtunile au lovit vestul Greciei in weekend provocand inundatii puternice si…

- Doua persoane s-au inecat dupa ce barca cu vele in care se aflau s-a scufundat in urma ploilor torentiale si a furtunilor care au afectat Grecia, au declarat luni responsabili din cadrul garzii de coasta, citati de Reuters potrivit Agerpres. Furtunile au lovit vestul Greciei in weekend provocand…

- Politia a transmis luni ca a arestat 28 de persoane implicate in violentele care au izbucnit duminica seara dupa o manifestatie uriasa pentru marcarea a 46 de ani de la revolta studenteasca impotriva juntei militare in 1973, relateaza AFP. "In anumite cazuri, grupuri de persoane au incercat sa desfasoare…

- Guvernul de la Atena, care de la instalare, in luna iulie, cauta modalitati pentru a stimula cresterea economica, ar urma sa anunte joi noul proiect pentru cei care vor putea beneficia de statutul de non-domiciled (non-dom), adica cei care vor putea pretinde ca traiesc in Grecia chiar daca au…

- Legislativul elen a votat noua lege dupa o dezbatere-maraton inceputa joi dimineata si incheiata vineri la primele ore. Dupa preluarea mandatului in luna iulie, premierul conservator Kyriakos Mitsotakis promisese o revizuire ampla a procedurii de azil, explicand ca Grecia pur si simplu nu…

- Britanicul in varsta de 26 de ani a fost gasit de pilotul unui elicopter intr-o trecatoare din nord-vestul Greciei.Joi, autoritatile elene au recuperat cadavrul britanicului. „Din pacate, a fost gasit mort”, a spus un purtator de cuvant al politiei. „Se pare ca a alunecat si a cazut, dar…