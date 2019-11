Seism în Albania - Bilanţul provizoriu în urma unui seism violent a urcat la 25 de morţi Echipele de interventie, ajutate de caini dresati pentru cautare-salvare, drone si utilaje grele, au descoperit miercuri alte trei trupuri neinsufletite printre ramasitele cladirilor prabusite in timpul cutremurului puternic produs marti dimineata, informeaza Reuters. Bilantul provizoriu in urma acestui seism, cel mai violent inregistrat in ultimele decenii in aceasta tara, a ajuns astfel la 25 de morti.



In orasul Thumane, situat in apropiere de epicentrul seismului de marti, o femeie sta in fata unei cladiri prabusite si striga spre salvatori sa ii gaseasca nepoata. La scurt timp,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, 27.11.2019 – Echipele de interventie, ajutate de caini dresati pentru cautare-salvare, drone si utilaje grele, au descoperit miercuri alte trei trupuri neinsufletite printre ramasitele cladirilor prabusite in timpul cutremurului puternic produs marti dimineata, informeaza Reuters. Bilantul…

- Echipele de salvatori cautau marti printre daramaturi in speranta gasirii de supravietuitori in urma celui mai puternic seism care a lovit Albania in ultimele decenii si care a provocat 16 decese, sute de...

- Echipele de salvatori cautau marti printre daramaturi in speranta gasirii de supravietuitori in urma celui mai puternic seism care a lovit Albania in ultimele decenii si care a provocat 16 decese, sute de persoane fiind ranite, potrivit AFP. In urma seismului de 6,4 grade, produs la ora locala 3:54…

- Echipele de salvatori cautau marti printre daramaturi in speranta gasirii de supravietuitori in urma celui mai puternic seism care a lovit Albania in ultimele decenii si care a provocat 16 decese, sute de persoane fiind ranite, potrivit AFP, anunța AGERPRES.In urma seismului de 6,4 grade,…

- Cel putin sapte persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar circa 150 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind prinsi sub daramaturi,…

- Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade, produs marți dimineața in apropierea capitalei Tirana, a determinat moartea a cel puțin sașe persoane și ranirea altor 150, conform informațiilor transmise de autoritațile locale, citate de postul BBC, potrivit Mediafax.Din randul celor șase decese…

- UPDATE 10:00. Cel putin sase persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai...

- UPDATE, ora 9:31 – Cel putin patru persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar 150 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind prinsi…