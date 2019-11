Stiri pe aceeasi tema

- Echipele speciale de salvatori plecati in Albania dupa cutremurul care a avut loc marti dimineata cauta supravietuitori sub o cladire prabusita din orasul Durres, a declarat, joi, Raed Arafat, secretar de...

- Albania indoliata a decretat miercuri stare de urgenta in cele doua orase cel mai puternic afectate de un cutremur violent care a ucis aproape 30 de persoane, in timp ce echipe internationale de salvatori cauta in continuare supravietuitori printre ruine, relateaza AFP, potrivit Agerpres. In urma…

- Echipele de interventie, ajutate de caini dresati pentru cautare-salvare, drone si utilaje grele, au descoperit miercuri alte trei trupuri neinsufletite printre ramasitele cladirilor prabusite in timpul cutremurului puternic produs marti dimineata, informeaza Reuters. Bilantul provizoriu in urma…

- UPDATE, 27.11.2019 – Echipele de interventie, ajutate de caini dresati pentru cautare-salvare, drone si utilaje grele, au descoperit miercuri alte trei trupuri neinsufletite printre ramasitele cladirilor prabusite in timpul cutremurului puternic produs marti dimineata, informeaza Reuters. Bilantul…

- Cel putin 21 de persoane au murit, iar cateva sute au fost ranite in urma cutremurului produs in Albania, conform celui mai recent bilant anuntat de autoritati, informeaza cotidianul La Repubblica, potrivit MEDIAFAX. Potrivit…

- Cel putin 18 persoane au murit, cateva sute au fost ranite, iar 42 sunt disparute in urma cutremurului produs in Albania, conform celui mai recent bilant anuntat de autoritati, informeaza cotidianul La Repubblica, anunța MEDIAFAX.

- Echipele de salvatori cautau marti printre daramaturi in speranta gasirii de supravietuitori in urma celui mai puternic seism care a lovit Albania in ultimele decenii si care a provocat 16 decese, sute de...

- Un cutremur cu magnitudinea 6,6 a lovit Albania in primele ore ale zilei de marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, informeaza DPA. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 38km V de Tirana, 149km…