​Seism de magnitudine 6,7 în Filipine Un seism de magnitudine 6,7 si de slaba adâncime a lovit marti centrul Filipinelor, dar nu a declansat o alerta de tsunami si fara sa fi fost initial semnalate pagube, potrivit centrului american de geologie USGS, citat de France Presse și preluat de Agerpres. Cutremurul s-a produs la 8.03 (0.03 GMT), la 68 de kilometri de orasul Masbate, în regiunea Insulelor Visayas, si la 10 kilometri sub suprafata terestra, a precizat USGS. Institutul american a estimat ca probabilitatea ca acest cutremur sa fi facut victime si pagube este slaba. Dar "cutremure recente în aceasta regiune… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

