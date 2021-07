Seism de magnitudine 6,3, produs în largul insulei Sulawesi, Indonezia Un seism cu magnitudinea de 6,3 s-a produs luni in apropierea insulei indoneziene Sulawesi, conform unui anunt al European Mediterranean Seismological Centre (EMSC), transmite Reuters.



Cutremurul s-a produs la adancimea de 30 km.



Agentia indoneziana de Geofizica (BMKG) a anuntat printr-un mesaj pe Twitter ca nu exista pericol de producere a unui tsunami. Luni dimineata s-a mai produs un seism cu magnitudinea de 5,9 in aceeasi regiune.



Presa locala a prezentat imagini cu oameni ce incercau sa se salveze fugind din case si cladiri. Pana in prezent nu au fost raportate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

