- Autoritațile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC și Reuters. Seismul vine la o saptamane dupa ce un cutremur de magnitudine 6.4 grade pe scara Richter…

- Un cutremur puternic s-a produs duminica dimineata in insula Lombok din Indonezia, o destinatie turistica populara in in zona. In urma seismului de 6,4 grade magnitudine si-au pierdut viata cel putin 10 persoane.

- Un cutremur cu magnitudinea 6.2 a avut loc, duminica, in largul coastelor Yemenului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, potrivit presei internationale. Cutremurul s-a produs la 213 kilometri nord-vest de insula Socotra, in Golful Aden.

- Autoritatile iesene au fost in alerta! Un avion de mici dimensiuni a aterizat fortat pe un camp din localitatea Sinesti, ieri dupa-amiaza. La bord se aflau doi cetateni straini, care, din fericire, nu au patit nimic. Deocamdata cauzele incidentului nu au fost stabilite.

- Autoritatile din Ecuador au ordonat marti evacuarea preventiva a 50 de persoane de pe insula principala a arhipelagului Galapagos de teama unei eruptii vulcanice, informeaza AFP.Locuitorii din apropierea vulcanului Sierra Negra, de pe insula Isabela, au fost plasati la familii-gazda, a…

- Un cutremur puternic s-a produs in Hawaii, pe fondul unei activitați intense a vulcanului Kilauea. Deși nu a fost emisa o alerta de tsunami, autoritațile au avertizat ca ar mai putea fi și alte replici.

- Autoritatile peruane au declarat stare de alerta medicala din cauza cresterii bruste a numarului de imbolnaviri cu sindromul Guillain-Barre, asociat probabil infectiilor cu virusul Zika, conform unui anunt dat publicitatii miercuri de Ministerul Sanatatii de la Lima, transmite Reuters. …