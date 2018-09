Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit, alte 140 au fost ranite și cel puțin 40 sunt considerate disparute in urma cutremurului de 6.7 grade pe scara Richter produs miercuri in nordul Japoniei, relateaza agenția de presa locala NHK și agenția BBC, scrie Mediafax. Cutemurul a avut loc la adancimea de 39 de…

19 persoane au disparut și 120 de persoane au fost ranite in urma cutremurului de 6,7 grade pe scara Richer care s-a produs in Japonia. Cel putin 19 persoane au disparut, iar alte 120 au fost ranite in urma seismului cu magnitudinea de 6,7 produs in insula Hokkaido , aflata in nordul Japoniei, conform…

- Un cutremur de mica adancime s-a produs vineri in provincia Samarul de Est din centrul Filipine, a anuntat Institutul national de vulcanologie si seismologie (Phivolcs), citat de agentia Xinhua. Seismul, care...

- O ambarcatiune din lemn goala si rasturnata a fost vazuta plutind in deriva in apropierea insulei japoneze Hokkaido, iar autoritatile nu exclud ca ambarcatiunea sa provina din Coreea de Nord, mai ales ca, in trecut, zeci de „nave-fantoma“ din acest stat invaluit in secrete au ajuns pe tarmurile Japoniei.

- Un cutremur cu intensitate preliminara de 6.0 grade pe Richter s-a produs sambata in estul Japoniei, potrivit Agentiei meteorologica japoneza (JMA), citata de AFP si Agerpres. Cutremurul s-a produs sambata seara la ora locala 20:30 (11:30 GMT) si a fost resimtit si la Tokyo. Epicentrul…

- Seismul cu magnitudinea 6,1 care a zguduit luni dimineata Osaka, cea de-a doua metropola ca marime din Japonia, a provocat patru decese, ranirea a 380 de persoane si a intrerupt activitatea fabricilor dintr-o importanta zona industriala, potrivit informatiilor furnizate marti de

- Canalul public de televiziune NHK, precum si canalul privat TV Asahi au evocat "mai multe" posibile decese, in timp ce agentia de presa Kyodo a precizat ca fetita a fost strivita de un zid la marginea unei piscine, intr-o localitate la nord de Osaka. Contactata de AFP, politia din Osaka a spus ca…