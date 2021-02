Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța pentru București ninsori, lapovița și polei, dar și temperaturi de minus 4 grade pana la maxim 3 grade. Conform prognozei speciale pentru Capitala, valabila de vineri ora 20.00 pana s

- Seismul s-a produs la mica adancime (10 km), la 90 de kilometri vest de Port Vila, potrivit sursei. Nu a fost declansata nicio o avertizare de tsunami.Cutremurul a fost urmat de doua replici cu magnitudinea 5,5 si 5,7, fara sa se inregistreze victime sau pagube materiale.Saptamana trecuta, un seism…

- Un adolescent a fost gasit in viața dupa ce a s-a ascuns in zona trenului de aterizare al unui avion care a calatorit 8.000 de kilometri intre Kenya și Olanda, via Turcia și Marea Britanie, informeaza MSN.com, care citeaza The Telegraph.

- Ne aflam pe strada Visarion, din Capitala. Aici se afla candva o celebra cladire construita in urma cu aproape 100 de ani, dupa planurile arhitectului Ion Berindei, arhitect și ministru al Lucrarilor publice in Cabinetul Ion Ghica, intre 1870 și 1871.Berindei a fost unul din promotorii proeminenți ai…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 pe scara Richter a avut loc in insula Cipru, in nord-estul Marii Mediterane, potrivit Centrului Seismologic European-Mediteranean, a relatat Agerpres . Seismul s-a produs la o adancime de 60 de kilometri și a avut loc la 16:38 ora locala. Epicentrul cutremurului a…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 pe scara Richter s-a produs joi in insula Cipru, situata in nord-estul Marii Mediterane, potrivit Centrului Seismologic European-Mediteranean (CSEM), relateaza EFE. Seismul, care s-a produs la o adancime de 60 de kilometri, a avut loc la 16:38 ora locala (14:38 GMT).…

- Astazi, in țara cerul va fi variabil. La Briceni, Soroca si Balti se așteapta cinci grade, iar la Orhei cu un grad mai mult. La Tiraspol si Leova termometrele vor indica opt grade, iar la Comrat si Cahul zece grade Celsius.Astazi, in Capitala cerul va fi variabil.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs marti in orasul Petrinja, din Croatia, iar filmarile de la fata locului arata oameni salvati de sub daramaturi si cladiri prabusite, potrivit Reuters. Centrul german de Stiinte ale Pamantului GFZ a anuntat ca seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri.…