Seism de 5,7 grade în estul Turciei; trei răniţi Un seism cu magnitudinea 5,7 grade a lovit provincia Bingol din estul Turciei, provocand conform primului bilant provizoriu trei raniti, au anuntat oficiali locali citati de AFP.



Prabusirea a trei turnuri de observatie a provocat ranirea a trei membri ai serviciilor de securitate, potrivit biroului guvernatorului local, care confirma ca cel putin deocamdata nu s-au inregistrat decese. Acesta a mai mentionat ca epicentrul cutremurului, care a survenit la ora 14:24 GMT, este in zona satului Kaynarpinar.



Turcia se afla intr-o zona cu o intensa activitate seismica. Circa 40… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

