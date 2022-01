Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,6 s-a produs in aceasta dimineata in regiunea Mediteranei de Est si a fost simtit pana in Egipt, informeaza Reuters, care citeaza Institutul de Cercetare Nationala de Astronomie si Geofizica din țara africana.Institutul egiptean a adaugat ca seismul s-a inregistrat la…

- Institutul de seismologie al SUA a informat ca seismul a avut loc la ora 01:07 GMT, la o adancime de 19,6 km, la 48 km de orasul Polis.Potrivit unei evaluari preliminare a acestui institut, probabilitatea ca acest cutremur sa provoace victime sau pagube este scazuta.Cipru este situat intr-o zona cu…

- Mișcarea tectonica a fost simțita in capitala Lima, relateaza Reuters si EFE.Cutremurul s-a produs la ora locala 5:27 (ora 12:27 in Romania) la o adancime de 80 de kilometri.Epicentrul sau a fost la 19 kilometri nord-vest de centrul capitalei, menționeaza Institutul de Geofizica din Peru.Nu au fost…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 s-a inregistrat miercuri in Insula Creta, Grecia, a anuntat Institutul de Geodinamica al tarii, scrie Digi24 cu referire la Reuters. Nu s-au raportat victime sau pagube.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 s-a inregistrat miercuri in Insula Creta, Grecia, a anuntat Institutul de Geodinamica al tarii, citat de Reuters. Nu s-au raportat imediat raniti sau pagube.

- Un seism cu magnitudinea 7,5 s-a produs duminica in nordul Peru, a anuntat Institutul de Geofizica din Statele Unite (USGS), relateaza AFP si Reuters. Specialistii de la sistemul de avertizare pentru tsunami din Statele Unite ale Americii au precizat ca nu a fost emisa o alerta de tsunami dupa acest…

Noaptea trecuta a avut loc un accident rutier in localitatea Huedin, in urma caruia 2 persoane au ajuns la spital. In urma coliziunii laterale intre un autoturism si un tir, produsa pe un sector de...

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in varsta de 95 de ani, isi va petrece ziua de vineri odihnindu-se si participand la cateva indatoriri oficiale mai usoare, dupa ce a petrecut o noapte intr-o clinica din Londra, pentru prima data dupa multi ani, unde suverana s-a internat, potrivit Palatului…