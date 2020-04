Seism cu magnitudinea de 6,4 pe coasta de est a Japoniei Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 s-a produs luni dimineata pe coasta de est a Japoniei, potrivit Institutului american de Geofizica (USGS), nefiind emisa alerta de tsunami, relateaza AFP.



Epicentrul cutremurului s-a situat la 41,7 kilometri sub fundul Pacificului, la mai putin de 50 km de coasta prefecturii Miyagi, a precizat USGS, apreciind ca riscul de pierderi de vieti umane si de producere de daune este scazut.



Nicio alerta de tsunami nu a fost emisa dupa cutremurul care a avut loc la scurt timp dupa ora 05:30 (20:30 GMT), a declarat, la randu sau, agentia de presa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

