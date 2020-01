Seism cu magnitudinea de 5,8 pe insula Puerto Rico

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 6,0 grade s-a produs marti dupa-amiaza în centrul Columbiei, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Seismul a avut loc la ora locala 14.03 (21.03, ora României) în apropierea localitatii Lejanias, în centrul Columbiei,…

- Luni dimineata s-a produs in Florenta un cutremur cu magnitudinea de 4,8 grade pe scara Richter. Seismul a afectat mersul trenurilor. Mai multe calatorii au fost amanate sau in intarziere, in mai multe parti din Italia, conform digi24.ro Institutul american de geofizica (USGS) a informat ca seismul…

- CUTREMUR. Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs marti in largul Chile, informeaza Institutul de Geofizica al Statelor Unite. Seismul a avut loc la ora locala 3:46 (8:46 GMT), iar epicentrul a fost stabilit la...

- Un cutremur cu magnitudinea (preliminara) 6 a avut loc astazi la nord-vest de insula Creta din Grecia, au anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) si Institutul de Geofizica al Statelor Unite (USGS), citate de Agerpres.Seismul a fost inregistrat la o adancime de 56 de kilometri, intre insulele…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara 6 a fost inregistrat miercuri la nord-vest de insula Creta din Grecia, au anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) si Institutul de Geofizica al Statelor Unite (USGS), citate de Reuters. Potrivit EMSC, seismul a fost inregistrat la o adancime de 56…

- Cel putin doua persoane au fost ranite si mai multe case si biserici au fost avariate dupa ce un cutremur cu magnitudinea 7,1 s-a produs joi in estul Indoneziei, a anuntat vineri Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters. Seismul, produs in Marea Molucelor, a avut magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter s-a produs marți seara in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la doar cateva ore dupa alte doua seisme in aceasta zona, informeaza Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Citește și: Eugen Teodorovici,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs marți dimineața in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la adancimea de 170 kilometri, informeaza Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la ora 04:32, la adancimea de 170km, avand…