- Un seism cu magnitudinea 7,3 s-a produs marti estul Indoneziei, la circa 100 de kilometri de orașul Maumere, anunța Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite. Autoritatile au lansat o avertizare de tsunami.

- Un seism cu magnitudinea de 7,6 grade pe scara Richter a lovit marti estul Indoneziei, informeaza AFP. Autoritatile au lansat o avertizare de tsunami. #Indonesia issues #tsunami warning after #quake of magnitude 7.5#earthquake #video???? https://t.co/rqCyb4qYsWTue…

- Un seism cu magnitudinea de 6,2 s-a produs marți in apropierea insulei Creta, anunța presa internaționala. Cutremurul a avut loc la o adancime de opt kilometri și a fost resimțit puternic in Rodos, dar și in alte insule din Marea Egee.

- Un seism cu magnitudinea 5,6 a zguduit vineri provincia indoneziana Aceh, a anuntat Agentia de meteorologie si geofizica din aceasta tara. Cutremurul s-a produs la ora locala 17:04 (10:14 GMT), cu epicentrul la 29 km sud-vest de localitatea Calang din districtul Aceh Jaya si la o adincime la 46 km.…

- Cutremurul s-a produs, astazi, la ora locala 17:04 (10:14 GMT), cu epicentrul la 29 km sud-vest de localitatea Calang din districtul Aceh Jaya si la o adancime la 46 km.In ciuda magnitudinii ridicate, Agentia de Meteorologie si Geofizica nu a emis, insa, avertisment de tsunami deoarece miscarile seismice…

- Cutremurul, inregistrat la ora 22:41 p.m. (13:41 GMT), a fost de nivel "5 plus" pe scala seismica a Japoniei, o intensitate care ar putea provoca unele daune cladirilor si pene de curent, potrivit Agentiei de Meteorologie din Japonia.Seismul a avut epicentrul in nord-vestul prefecturii Chiba, la est…

- Un puternic seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs sambata dimineata in proximitatea Insulelor Vanuatu din sudul Oceanului Pacific, au anuntat reprezentantii Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), citati de Reuters. Nu a fost emisa o alerta de tsunami, datorita adancimii la care s-a…

- Un cutremur de magnitudine 6,5 a lovit luni Creta, Grecia, informeaza Centrul Seismologic Mediteranean European (EMSC). Nu au fost raportate victime, insa doua persoane au ramas blocate in interiorul unor cladiri avariate, au indicat autoritatile. Cutremurul a avut epicentrul la o distanta de 23 de…