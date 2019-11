Seism cu magnitudinea 6,6 în largul arhipelagului Tonga din oceanul Pacific Un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs marti in largul arhipelagului Tonga, in oceanul Pacific, fara a declansa alerta de tsunami, informeaza surse concordante citate de AFP si DPA.



Seismul submarin a fost inregistrat la 134 km vest de Neiafu, al doilea cel mai mare oras al tarii, cu o populatie de circa 4.000 de persoane, a precizat Institutul american de geofizica (USGS). Nu exista risc de tsunami, a anuntat la randul sau centrul de alerta pentru tsunami din Pacific, care a evaluat magnitudinea seismului la 6,9.



Pana in prezent nu s-au raportat victime sau pagube materiale

Sursa articol: agerpres.ro

