- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a lovit in cursul noptii nord-vestul statului Chile, in apropiere de coasta Pacificului, informeaza DPA potrivit Agerpres. Epicentrul seismului a fost la aproximativ cinci kilometri vest de localitatea Cuya, au anuntat autoritatile chiliene.Cutremurul nu…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade a avut loc in Alaska, miercuri dimineața, ora Romaniei. Ulterior seismului, a fost emisa alerta de tsunami, potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS), citat de ABC News.

- Un cutremur de magnitudinea 7,8 a avut loc miercuri la aproximativ 800 de kilometri sud-vest de Anchorage, in largul Alaskai, si a declansat o alerta de tsunami, a anuntat Institutul american de geofizica USGS, relateaza AFP.

- Un cutremur cu magnitudinea de moment de 7,8 a avut loc in statul american Alaska, la o adancime de aproximativ 10 kilometri, relateaza Reuters. Seismul a fost urmat de mai multe replici puternice, iar autoritațile au emis o alerta de tsunami.

- Oficialitatile au emis alerta de tsunami.In ziua de 22 Iulie 2020, la ora 06:12:45, s a produs in Peninsula Alaska un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 7.8, la adancimea de 40 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 2487 km NV de Vancouver, Canada, 482 km SV de Kodiak, United…

- Un avertisment de "valuri tsunami periculoase" a fost emis pentru regiunile de coasta pe o raza de 300 km in largul localitatii Wau din estul arhipelagului Papua Noua Guinee dupa ce un cutremur cu magnitudinea 7,3 a lovit regiunea, a anuntat vineri Centrul american de avertizare pentru tsunami din Pacific…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,5 grade s-a produs marti in Mexic, la 12 kilometri de municipiul Crucecita, din statul meridional Oaxaca (sud) si a fost resimtit in mai multe zone ale tarii. In capitala țarii a fost activata alerta seismica. In urma seismului, autoritatile americane au difuzat o alerta…