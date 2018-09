Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 7,8 s-a produs la o distanta de 105 kilometri sud-est fata de Suva, capitala statului insular Fiji, la adancimea de 608 kilometri, au anuntat joi reprezentantii Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS), citati de Reuters. Intensitatea…

- Un seism cu magnitudinea 6,3 s-a produs miercuri in largul statului american Oregon, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite, citat de Reuters. Epicentrul cutremurului a fost stabilit...

- Un cutremur cu magnitudine 8,2 s-a produs duminica in jurul orei 02.00 GMT in Pacific, la est de Fiji si la nord de Tonga, informeaza Reuters si DPA, care preiau datele USGS (US. Geological Survey, serviciul de monitorizare geologica al SUA. Nu au fost raportate victime sau daune materiale imediat…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs vineri in sudul Costa Ricai, in apropiere de frontiera cu Panama, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), dar pana in prezent nu s-au raportat victime sau pagube in cele doua tari din America centrala, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Elena…

- Un cutremur cu magnitudinea 7 a lovit nordul insulei Lombok din Indonezia, relateaza Reuters, citand Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite. Cutremurul a avut loc la o adancime de 10 kilometri. Agenția de reducere a dezastrelor din Indonezia a emis ...

- Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs duminica in Guatemala, potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), fara a produce insa pagube; nu au fost raportate distrugeri nici in zona vulcanului Fuego, ale carui eruptii recente au provocat moartea a 110 persoane, informeaza Reuters.…