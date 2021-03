Un seism cu magnitudinea 5,9 pe scara Richter s-a produs miercuri in centrul Greciei, a anuntat Institutul de Geodinamica din Atena, relateaza agentia de presa elena ANA. Potrivit sursei citate, epicentrul seismului a fost localizat la 21 de km sud-vest de orasul Elassona, in centrul Greciei. Cutremurul, produs la ora locala 12:16, a fost urmat la trei minute de un al doilea seism cu magnitudinea de 4,4 pe scara Richter, avand epicentrul la 7 km de Elassona. Seismul a fost puternic resimtit in prefectura Larissa si in zona inconjuratoare, in timp ce primarul din Elassona, Nikos Gatas, a declarat…