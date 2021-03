Seism cu magnitudinea 5,7 pe scara Richter în vestul Mexicului Un seism cu magnitudinea 5,7 pe scara Richter s-a produs vineri seara in statul Guerrero (vest) din Mexic, a anuntat Serviciul seismologic mexican, relateaza AFP. Epicentrul cutremurului, care nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale, a fost localizat la 59 de km est de orasul San Marcos, in statul Guerrero, a precizat serviciul. In statiunea Acapulco, in apropierea epicentrului, seismul a fost resimtit mai intens, numerosi turisti fiind nevoiti sa-si paraseasca hotelurile. "Am fost panicati ... Nu puteam iesi pentru ca una dintre fiicele mele facea baie", a povestit pentru presa locala Virginia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

