Seinabo Sey a lansat Suzuki

- Extinderea la patru benzi a ”Drumului groazei”, care face legatura dintre sensul giratoriul dintre centura Timișoarei și nodul de la Giarmata de pe autostrada A1 a fost din nou scoasa la licitație. Suma alocata pentru finalizarea lucrarilor deja incepute este de 63 de milioane de lei. Consiliul Județean…

- NASA a lansat miercuri mega-racheta Artemis 1 spre Luna, transmite agentia AFP. Capsula Orion, fara oameni la bord, va ajunge in cateva zile in apropierea Lunii si misiunea va dura 26 de zile. Artemis este un program ce ar putea ajunge sa coste aproape 100 miliarde dolari, iar primul mare pas se face…

- Volumul “Grecii Constanței Vechi”, semnat de dr. Constantin Cheramidogiu și editat sub egida Comunitații Elene “Elpis” din Constanța, va fi lansat duminica la Muzeul de Istorie Naționala și Arheologie Constanța, transmite MINAC intr-un comunicat de presa. “Volumul prezinta, de-a lungul a nu mai puțin…

- Un test de depistare a sarcinii la domiciliu, bazat pe saliva si dezvoltat in Israel, urmeaza sa fie lansat in Europa si in alte piete incepand de anul viitor, potrivit DPA, citata de Agerpres.SaliStick, dezvoltat de un start-up din Israel, Salignostics, este primul test rapid din lume pentru depistarea…

- Cu o actiune plasata in tara africana fictiva Wakanda, filmul „Black Panther” a facut senzatie la nivel mondial, fiind considerat un punct de referinta pentru diversitatea rasiala de la Hollywood la iesirea sa pe piata, in 2018. Lansat de compania Marvel, detinuta de Disney, „Black Panther” a fost primul…

- Ministerul Mediului Tanczos Barna a anunțat ca marți a fost lansat programul Prima conectare, prin care populația cu venituri mici va fi sprijinita sa se branșeze la rețelele de apa și canalizare.

- Aproape 10 milioane de romani au primit mesaje de avertizare de la autoritatile din tara noastra atunci cand au ajuns in state in care vietile sau integritatea fizica le ar fi putut fi puse in pericol, in cei zece ani de la inaugurarea sistemului de alerte prin SMS al Ministerului Afacerilor Externe…

- Doua proiecte susținute financiar de donatori a lansat Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” din Balți in cadrul celei de-a 66-a stagiuni, care a inceput la sfirșitul lunii septembrie, transmite Moldpres. Solicitata de agenție, Onorina Burlac-Tanas, directorul teatrului, a menționat ca administrația…