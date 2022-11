Seimeni (XVII). Școala (8) Firul narativ il conduce pe autor la evocarea figurii baietilor care i‑au fost colegi in scoala generala, in urma cu peste cincizeci de ani. S‑a intamplat ca toti colegii mei baieti (ca si fetele, de altfel) sa fie copii din familii modeste, majoritatea lor familii de tarani deveniti „colhoznici", putinii „intelectuali" ai satului (doctorita, profesorii de la scoala, inginerul agronom si militianul) neavand copii de varsta noastra. Primul pe care il evoc este Costel Dudu, al carui tata, unchiu" Stefan Dudu, era var „de‑al doilea" cu tata, asa ca noi, Costel si cu mine, veneam, cum s‑ar zice, veri… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

