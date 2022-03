Seimeni (XVI). Şcoala (3) Autorul continua evocarea anilor de scoala cu descrierea localului scolii din sat. Mostenita, cum spuneam, de la regimul „burghezo-mosieresc", scoala mea arata exact cum se vede in imaginea de mai jos (minus termopanele de la ferestre!). In scuarul din fata portii principale fusese amenajata de multa vreme o fantana frumoasa, adanca, cu ghizduri din piatra, calcar alb‑galbui bine slefuit, cu o roata mare, cu lant si cu ciutura din lemn de stejar. Ca sa ajungi la roata trebuia sa te urci pe un fel de postament facut dintr‑un pietroi plat si neted din acelasi calcar fosilifer scos de printr‑una… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In preambulul seriei de foiletoane dedicate scolii pe care a urmat‑o in plin comunism, autorul imagineaza un dialog cu un tanar de astazi, care este de parere ca modelul scolii de odinioara, fundamentata pe autoritatea profesorului si pe acumularea de cunostinte, nu mai este de actualitate. Am intrat…

- Un elev a fost batut de catre profesorul de matematica in clasa de fața cu colegii. Incidentul a avut loc marți, 15 februarie, la Școala „Horea, Cloșca și Crișan” din Turda. Totul s-a intamplat la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un elev din Valcea a intrat in școala inarmat cu un pistol de tip airsoft.Luni, jandarmii valceni au fost sesizați de catre conducerea Colegiului Tehnic Forestier din Ramnicu Valcea ca unul dintre elevii clasei a11-a s-a prezentat la cursuri avand asupra sa un pistol.Jandarmii care…

- In aprilie 1933, la Tribunalul Alba Iulia a inceput procesul lui Cornel Vlad, un baiat nevoiaș, de doar 15 ani, nevoit sa abandoneze școala dupa doi ani, care furase carți din biblioteca școlii, pentru a citi. Povestea emoționanta a fost publicata in mediul online de catre cunoscutul istoric albaiulian…

- Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, finanțat de PNRR, este conceput sa aduca granturi de maximum 200.000 de euro celor 3.325 de unitați de invațamant cu risc mare de abandon școlar din Romania.Programul, in valoare de 543 de milioane de euro, vizeaza implementarea Mecanismului…

- Colegiul Național Silvania din Zalau este din 2019 „Școala-ambasador a Parlamentului European”, un proiect educațional care vizeaza pregatirea elevilor pentru a ințelege ce inseamna Uniunea Europeana, Parlamentul European și cum funcționeaza instituțiile europene. Elevii implicați in proiect au organizat…

- Incepand de luni, 17 ianuarie, odata cu prima zi din semestrul al doilea, elevii si copiii de gradinita din localitatile unde rata de infectare COVID-19 depaseste 3 la mie vor merge la scoala fizic sau vor face ore online in functie de procentul profesorilor care s-au vaccinat. O cincime din scolile,…

- Un elev de 15 ani dintr-o scoala din comuna Maxineni a fost batut de un coleg de clasa, incident care a fost filmat de un alt elev si postat pe retelele de socializare, in cauza fiind deschis dosar penal pentru lovire, informeaza IPJ Braila. "In urma aparitiei in spatiul public al unor imagini…