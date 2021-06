Seimeni (XIII). Ucenicia în meşteşugul pescuitului cu undiţa (I) La noi in sat, orice reprezentant al partii barbatesti, de la copilandrul de cativa ani, la flacaul aflat in splendoarea tineretii si pana la mosneagul nins de ani, fiecare avea undeva, aruncate la vedere pe acoperisul vreunei magazii sau puse bine, prinse sub vreo streasina, doua-trei undite pentru pescuit in Dunare sau prin vreuna din baltile din jur. Unditele noastre erau, ca sa zic asa, arhetipale: o prajina uscata si usoara de salcie sau plop - sau din alun, la (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

