- Politistii au descins, luni, la cinci adrese din judetele Teleorman, Ilfov si in Bucuresti, fiind cautate 3 persoane acuzate ca au pacalit mai mulți oameni de la care au primit bani pentru construcția unor case. ”Din cercetari a reiesit ca, in perioada ianuarie-iunie 2022, la diferite intervale de…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare meteo Cod portocaliu de vijelii și ploi. București și 21 de județe sunt vizate. Alte judete se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica. Avertizarea meteo Cod portocaliu intra in vigoare, astazi, la ora 12:00, și este valabila pana joi, ora 12:00.…

- Zeci de perchezitii au loc, joi dimineata, in Bucuresti si in 12 judete, intr-un dosar de delapidare, in care doi angajati ai unei banci sunt suspectati ca si-ar fi insusit si folosit in interes personal peste 23 de milioane de lei din conturile unui fond privat de pensii, cu sprijinul unor apropiati…

- Centrul Infotrafic anunta, vineri, ca circulatia pe Autostrada Soarelui (A2), sensul catre Capitala, se va inchide in urmatoarele sapte nopti pentru lucrari. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, se va inchide circulatia…

- Un nou punct de lucru al Serviciilor Publice Comunitare pentru Evidenta si Eliberarea Pasapoartelor Simple din Bucuresti si judetul Ilfov se va deschide in centrul comercial Grand Arena Mall. Noul centru va fi o premiera pentru sectorul 4 și va contribui la reducerea timpului de asteptare la ghisee…

- Polițiștii din București sunt in alerta, dupa ce un deținut condamnat la 23 de ani de detenție a fugit dintr-un spital de urgența unde era adus din penitenciar, pentru tratament medical. „Marți, in jurul orei 07:17 , deținutul Dinca Adrian Constantin, in varsta de 32 de ani, condamnat definitiv la o…

- Trei refugiați ucraineni au fost prinși in flagrant in timp ce incercau sa sparga un apartament din Sectorul 3. Banda de hoți formata din refugiați proveniți din Ucraina opera in Capitala, avand la ei toate instrumentele necesare pentru spargerea ușilor de apartament. Aceștia verificau mai intai daca…

- Un barbat si sotia sa au fost gasiti morti, in propria locuinta. Politistii si procurorii au gasit si un pistol langa una dintre victime. Șocanta descoperire a fost facuta, duminica, intr-o locuința din localitatea Sarmaș, județul Harghita. Cei doi soți, in varsta de 61, respectiv 58 de ani, erau morți,…