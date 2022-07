Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Argeș a luat decizia anularii concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor de șef Birou Investigarea Criminalitații din Mediul de Afaceri, respectiv șef Birou Investigații Complexe, ambele in cadrul Serviciului pentru Investigarea Criminalitații…

- Salariații din domeniul construcțiilor beneficiaza de scutirea de impozit doar daca firmele au o cifra de afaceri din activitați specifice domeniului construcții in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea arata intr-o informare ca, pentru…

- Astazi, vom face cunoștința cu Lilia Dorofei, noua eroina a campaniei „#FinComBusiness - prețuim oameni, incurajam afaceri!”, și povestea unei afaceri profitabile in domeniul agricol din satul Cazanești, raionul Telenești. Va invitam sa urmariți reportajul realizat de Agro TV Moldova pentru a afla de…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat luni, 11 iulie, decretul prin care Luca Niculescu a fost rechemat din funcție, a anunțat Administrația Prezidențiala. Potrivit informațiilor Libertatea, motivul pentru care Niculescu nu mai este ambsador la Paris este acela ca i-a expirat mandatul. Deocamdata, Ministerul…

- Nimeni nu s-a indignat in timpul unei incaierari de noapte intr-un bar din Pascani, in care mai multe persoane si-au carat pumni si picioare, iar unul dintre participanti a fost injunghiat si a ajuns in stare grava la spital. Motiv pentru care amenda data de politistul chemat sa restabileasca ordinea…

- Secretarul de stat pentru afaceri europene Daniela Gitman a participat, in perioada 4-5 iulie 2022, la Lugano (Elvetia), la Conferinta privind reconstructia Ucrainei, eveniment ce a reunit participanti din circa 40 de tari si 20 de organizatii internationale, precum si reprezentanti ai sectorului privat,…

- Emilian Crețu a avut parte de o surpriza neplacuta la miez de noapte. Actorul s-a trezit cu o „fana” la ușa. „E de ras sau e de plans, dar eu, trebuie urgent sa-mi schimb locuința. Potrivit acestuia, tanara s-a dat drept sora lui, scrie SHOK.md.

