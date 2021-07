Cupa Mondiala din 2022 se va desfasura in Qatar, iarna, atunci cand temperaturile sunt mai blande. In vederea acestei competitii, autoritatile de aici construiesc stadionul Ras Abu Aboud. Aceasta va fi prima arena ridicata cu intenția de a fi demolata la finalul competiției. Baza va fi realizata prin imbinarea a 974 de containere in apropierea […] The post Seicii din Qatar isi bat joc de bani: construiesc un stadion doar ca sa aiba ce sa darame! Motivul? first appeared on Ziarul National .