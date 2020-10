Stiri pe aceeasi tema

- Munca de acasa a afectat partial piața imobiliara. Volumul inchirierilor de birouri a ajuns in Romania in T3, aproape similar cu cel de anul trecut Piata inchirierilor de birouri din Romania a cumulat 56.730 de metri patrati in trimestrul trei si s-a apropiat ca volum de cel consemnat in perioada similara…

- Spațiile industriale și logistice moderne ale Romaniei au ajuns la 4,72 milioane de metri patrați la sfarșitul primei jumatați a „anului pandemic”, in creștere cu 5% fața de aceeași perioada din 2019. Acestea reprezinta peste 9% din stocul celor mai mari 17 piețe din Europa Centrala și de Est (ECE)…

- "Piata de birouri din Capitala da usoare semne de revenire, dupa o perioada in care volumul tranzactiilor a scazut considerabil. Echipa 24REAL, una dintre cele mai dinamice companii de consultanta imobiliara specializate in servicii de inchirieri pentru spatii de birouri cu suprafete de cel mult 1.000…

- Piața imobiliara in anul pandemic. Cresterea somajului va afecta segmentul proprietaților sub 1.300 euro/mp. Oferta de locuințe noi va fi cu cel putin 10% mai mica Impactul pandemiei asupra pietei rezidentiale va fi diferit pentru fiecare categorie de cumparatori in parte, cel mai afectat fiind segmentul…

- Volumul investițiilor imobiliare din Romania a totalizat aproximativ 395 mil. euro in prima jumatate a anului 2020, cu 17% mai mult fața de aceeași perioada a anului trecut, potrivit companiei CBRE , liderul pieței de consultanța imobiliara. Cladirile de birouri au fost proprietațile cele mai cautate…

- ”Romania este inca bine pozitionata din perspectiva randamentului, deoarece valorile actuale sunt inca in spatele ultimului varf inregistrat in perioada 2007 - 2008. Desi este dificil sa facem previziuni exacte in acest moment, mai multe tranzactii, in valoare de aproximativ 650 de milioane de euro,…

- Volumul tranzactiilor imobiliare comerciale din Romania – birouri, proiecte de retail, industriale si de logistica, hoteluri - a crescut in primul semenstru cu 21% fata de aceeasi perioada a anului trecut, piata fiind alimentata de tranzactiile cu cladiri de birouri din Bucuresti.

- Volumul tranzacțiilor imobiliare comerciale din Romania – birouri, proiecte de retail, industriale și de logistica, hoteluri - a crescut in S1 cu 21% fața de aceeași perioada a anului trecut, piața fiind alimentata de tranzacțiile cu cladiri de birouri din București, anunța JLL Romania.Bucureștiul…